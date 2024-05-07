https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944281057.html
В ЛНР впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов"
В ЛНР впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов" - РИА Новости, 07.05.2024
В ЛНР впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов"
Военнослужащие ЦВО в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов" в ЛНР, сообщили... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:12
2024-05-07T05:12
2024-05-07T05:12
луганская народная республика
россия
давид тухманов
владимир харитонов
центральный военный округ
день победы
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов" в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В Луганской Народной Республике в преддверии 79-й годовщины праздника "Дня Победы" военнослужащие и фронтовая концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и исполнили для них песни военных лет в ходе впервые проведенной акции "Песни Победы для ветеранов", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что военнослужащие и представители администрации ЛНР посетили ветеранов и организовали для них праздничные мини-концерты, где военные музыканты на импровизированной сцене исполнили знаменитые произведения времен Великой Отечественной войны, такие как "Катюша", а также музыкальные композиции современных авторов. "В завершении каждого из концертов военные музыканты исполнили песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы". Также, военнослужащие передали ветеранам поздравительные адреса и памятные подарки от командующего Центрального военного округа", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240507/veteran-1944280858.html
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луганская народная республика, россия, давид тухманов, владимир харитонов, центральный военный округ, день победы
Луганская Народная Республика, Россия, Давид Тухманов, Владимир Харитонов, Центральный военный округ, День Победы
В ЛНР впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов"
Военнослужащие ЦВО дали старт акции "Песни Победы для ветеранов" в ЛНР