https://ria.ru/20240507/aktivnost-1944546602.html

В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи

В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи - РИА Новости, 07.05.2024

В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи

Для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T23:05

2024-05-07T23:05

2024-05-07T23:05

общество

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи, считает депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Для реализации поставленной президентом цели необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи. Это позволит им стать счастливыми как в настоящий момент, так и в перспективе", - сказал он РИА Новости. ﻿﻿Депутат отметил важность того, что самореализация напрямую зависит от профессиональной деятельности, если молодой человек "всегда занят чем-то полезным, будь то работа по профессии или волонтерство - это очень хорошо". "При правильном распределении времени молодые люди смогут и спорту уделить время, и работе, и обучению. Всё, что касается выбора профессии и дальнейшей деятельности именно молодых специалистов - это напрямую связано и с повышением уровня жизни в стране", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240124/nauka-1922906755.html

https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html

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общество, владимир путин, госдума рф