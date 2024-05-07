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В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи
В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи - РИА Новости, 07.05.2024
В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи
Для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:05
2024-05-07T23:05
2024-05-07T23:05
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи, считает депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Для реализации поставленной президентом цели необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи. Это позволит им стать счастливыми как в настоящий момент, так и в перспективе", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил важность того, что самореализация напрямую зависит от профессиональной деятельности, если молодой человек "всегда занят чем-то полезным, будь то работа по профессии или волонтерство - это очень хорошо". "При правильном распределении времени молодые люди смогут и спорту уделить время, и работе, и обучению. Всё, что касается выбора профессии и дальнейшей деятельности именно молодых специалистов - это напрямую связано и с повышением уровня жизни в стране", - добавил парламентарий.
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общество, владимир путин, госдума рф
Общество, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи
Депутат Говырин: нужно повысить социальную активность у молодежи
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Для реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи, считает депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ, следует из подписанного указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Для реализации поставленной президентом цели необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современной молодежи. Это позволит им стать счастливыми как в настоящий момент, так и в перспективе", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил важность того, что самореализация напрямую зависит от профессиональной деятельности, если молодой человек "всегда занят чем-то полезным, будь то работа по профессии или волонтерство - это очень хорошо".
"При правильном распределении времени молодые люди смогут и спорту уделить время, и работе, и обучению. Всё, что касается выбора профессии и дальнейшей деятельности именно молодых специалистов - это напрямую связано и с повышением уровня жизни в стране", - добавил парламентарий.