https://ria.ru/20240507/abramchenko-1944349152.html

Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве

Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве - РИА Новости, 07.05.2024

Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что с честью приняла в 2020 году предложение поработать в правительстве и продолжит служить на благо... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:50

2024-05-07T11:50

2024-05-07T11:51

политика

россия

виктория абрамченко

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что с честью приняла в 2020 году предложение поработать в правительстве и продолжит служить на благо Отечества, если такое предложение поступит ещё раз, однако решение - за президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина кабмин сложит свои полномочия. "Мне кажется, мы должны дождаться решения главы государства и только после этого комментировать все решения. Я с честью приняла предложение, которое мне поступило в 2020 году и, безусловно, продолжила бы служить на благо Отечества, если оно поступит ещё раз", - заявила РИА Новости Абрамченко в ответ на вопрос, поступало ли ей предложение продолжить работу в кабмине нового состава и была бы она готова его принять.

https://ria.ru/20240507/shadaev-1944322026.html

https://ria.ru/20240507/kotyakov-1944321225.html

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политика, россия, виктория абрамченко, владимир путин