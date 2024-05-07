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Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве - РИА Новости, 07.05.2024
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11:50 07.05.2024 (обновлено: 11:51 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/abramchenko-1944349152.html
Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве
Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве - РИА Новости, 07.05.2024
Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что с честью приняла в 2020 году предложение поработать в правительстве и продолжит служить на благо... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:50
2024-05-07T11:51
политика
россия
виктория абрамченко
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что с честью приняла в 2020 году предложение поработать в правительстве и продолжит служить на благо Отечества, если такое предложение поступит ещё раз, однако решение - за президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина кабмин сложит свои полномочия. "Мне кажется, мы должны дождаться решения главы государства и только после этого комментировать все решения. Я с честью приняла предложение, которое мне поступило в 2020 году и, безусловно, продолжила бы служить на благо Отечества, если оно поступит ещё раз", - заявила РИА Новости Абрамченко в ответ на вопрос, поступало ли ей предложение продолжить работу в кабмине нового состава и была бы она готова его принять.
https://ria.ru/20240507/shadaev-1944322026.html
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политика, россия, виктория абрамченко, владимир путин
Политика, Россия, Виктория Абрамченко, Владимир Путин
Абрамченко ответила на предложение поработать в правительстве

Абрамченко заявила, что готова продолжать служить России, но решать - президенту

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что с честью приняла в 2020 году предложение поработать в правительстве и продолжит служить на благо Отечества, если такое предложение поступит ещё раз, однако решение - за президентом РФ Владимиром Путиным.
Во вторник после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина кабмин сложит свои полномочия.
Максут Шадаев
Шадаев отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве
11:04
«
"Мне кажется, мы должны дождаться решения главы государства и только после этого комментировать все решения. Я с честью приняла предложение, которое мне поступило в 2020 году и, безусловно, продолжила бы служить на благо Отечества, если оно поступит ещё раз", - заявила РИА Новости Абрамченко в ответ на вопрос, поступало ли ей предложение продолжить работу в кабмине нового состава и была бы она готова его принять.
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Котяков отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве
11:03
 
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