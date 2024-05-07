https://ria.ru/20240507/abkhaziya-1944464873.html

Экс-глава МИД Абхазии объяснил отставку переходом на новую работу

Экс-глава МИД Абхазии объяснил отставку переходом на новую работу - РИА Новости, 07.05.2024

Экс-глава МИД Абхазии объяснил отставку переходом на новую работу

Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости, что подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу, сейчас он находится в Москве. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:45

2024-05-07T16:45

2024-05-07T16:45

абхазия

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости, что подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу, сейчас он находится в Москве. "Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве", - сказал Ардзинба. По его словам, "впереди еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа". "Мы сделаем шаг в будущее, шаг к прогрессу", - добавил экс-глава МИД Абхазии.

https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900312437.html

абхазия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, политика