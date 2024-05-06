https://ria.ru/20240506/znakomstva-1944067299.html
На "Госуслугах" предложили создать раздел для знакомств
На "Госуслугах" предложили создать раздел для знакомств - РИА Новости, 06.05.2024
На "Госуслугах" предложили создать раздел для знакомств
Депутат ГД Виталий Милонов в своем Telegram-канале направил обращение на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с предложением создать на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:08
2024-05-06T10:08
2024-05-06T10:08
общество
технологии
россия
виталий милонов
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов в своем Telegram-канале направил обращение на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с предложением создать на "Госуслугах" раздел для знакомств. "Обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением о выделении отдельного раздела на портале "Госуслуги", где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни", - написал Милонов. Он отметил, что в последнее время из-за санкционного давления с российского рынка ушли зарубежные "дейтинг-сервисы". Тем не менее, граждане все еще заинтересованы в онлайн-знакомствах для создания пары, подчеркнул депутат. "К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими не помощь в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи", - добавил он.
https://ria.ru/20240406/moshenniki-1938173200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, виталий милонов, максут шадаев, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Виталий Милонов, Максут Шадаев, Госдума РФ
На "Госуслугах" предложили создать раздел для знакомств
Милонов предложил создать на "Госуслугах" раздел для знакомств