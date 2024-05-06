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Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая - РИА Новости, 06.05.2024
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11:26 06.05.2024 (обновлено: 12:04 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/zhaparov-1944086604.html
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая - РИА Новости, 06.05.2024
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите Евразийского экономического союза 8 мая и в параде Победы в Москве 9 мая, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:26
2024-05-06T12:04
в мире
киргизия
москва
садыр жапаров
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите Евразийского экономического союза 8 мая и в параде Победы в Москве 9 мая, сообщил в понедельник заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в городе Москве", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского лидера. По словам Азымбакиева, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады "О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год". "Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров", - уточнил Азымбакиев. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником и красным днем календаря.
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в мире, киргизия, москва, садыр жапаров, евразийский экономический союз, день победы, день победы — 2024
В мире, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, День Победы, День Победы — 2024
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Президент Киргизии Жапаров примет участие в саммите ЕАЭС и в параде Победы 9 мая

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в саммите Евразийского экономического союза 8 мая и в параде Победы в Москве 9 мая, сообщил в понедельник заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в городе Москве", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба киргизского лидера.
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По словам Азымбакиева, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады "О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".
"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров", - уточнил Азымбакиев.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником и красным днем календаря.
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