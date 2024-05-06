https://ria.ru/20240506/zemletryasenie-1944148535.html
На Чукотке произошло землетрясение
На Чукотке произошло землетрясение - РИА Новости, 06.05.2024
На Чукотке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Чукотке, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:43
2024-05-06T14:43
2024-05-06T14:43
в мире
чукотка
эгвекинот
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Чукотке, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 11.11 по времени UTC (14.11 мск) в 169 километрах к северу от поселка Эгвекинот с населением более двух тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html
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в мире, чукотка, эгвекинот, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Чукотка, Эгвекинот, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Чукотке произошло землетрясение
EMSC: на Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5