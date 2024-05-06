https://ria.ru/20240506/zemletryasenie-1944148535.html

На Чукотке произошло землетрясение

На Чукотке произошло землетрясение - РИА Новости, 06.05.2024

На Чукотке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Чукотке, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:43

2024-05-06T14:43

2024-05-06T14:43

в мире

чукотка

эгвекинот

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Чукотке, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 11.11 по времени UTC (14.11 мск) в 169 километрах к северу от поселка Эгвекинот с населением более двух тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html

чукотка

эгвекинот

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в мире, чукотка, эгвекинот, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)