Рейтинг@Mail.ru
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - РИА Новости, 06.05.2024
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:45
2024-05-06T13:45
в мире
украина
швейцария
москва
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — указал политолог.Соскин также предупредил, что угрозой власти киевского режима также может быть окончание срока полномочий Зеленского 20 мая, после чего он станет нелегитимным президентом.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944112245.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html
украина
швейцария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, москва, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, политика
В мире, Украина, Швейцария, Москва, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Политика
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

Экс-советник Кучмы Соскин: провал встречи в Швейцарии вызовет крах Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
«
"Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — указал политолог.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Вчера, 12:49
Соскин также предупредил, что угрозой власти киевского режима также может быть окончание срока полномочий Зеленского 20 мая, после чего он станет нелегитимным президентом.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.
Рабочие устанавливают зубы драконаи недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины
Вчера, 09:43
Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО
Вчера, 11:32
 
В миреУкраинаШвейцарияМоскваОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала