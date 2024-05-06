https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - РИА Новости, 06.05.2024
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:45
2024-05-06T13:45
2024-05-06T13:45
в мире
украина
швейцария
москва
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — указал политолог.Соскин также предупредил, что угрозой власти киевского режима также может быть окончание срока полномочий Зеленского 20 мая, после чего он станет нелегитимным президентом.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944112245.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html
украина
швейцария
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария, москва, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, политика
В мире, Украина, Швейцария, Москва, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Политика
"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии
Экс-советник Кучмы Соскин: провал встречи в Швейцарии вызовет крах Зеленского