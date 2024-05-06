https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии - РИА Новости, 06.05.2024

"Последний почин". На Украине раскрыли, что ждет Зеленского в Швейцарии

Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:45

2024-05-06T13:45

2024-05-06T13:45

в мире

украина

швейцария

москва

олег соскин

владимир зеленский

леонид кучма

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемом встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского", — указал политолог.Соскин также предупредил, что угрозой власти киевского режима также может быть окончание срока полномочий Зеленского 20 мая, после чего он станет нелегитимным президентом.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944112245.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html

украина

швейцария

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швейцария, москва, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, политика