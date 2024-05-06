https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html

Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО

Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО - РИА Новости, 06.05.2024

Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО

На Украине к власти может прийти новое правительство, готовое принять реальное положение дел в конфликте с Россией, поскольку президент Владимир Зеленский... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:32

2024-05-06T11:32

2024-05-06T11:56

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На Украине к власти может прийти новое правительство, готовое принять реальное положение дел в конфликте с Россией, поскольку президент Владимир Зеленский категоричен в отношении переговоров с Москвой, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.Фриман отметил, что многие на Украине осознают необходимость переговоров, однако глава киевского режима запретил их проведение. По мнению эксперта, от этого нужно отказаться. Он также добавил, что ВСУ, вероятно, не продержатся даже до ноября.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.

https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html

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