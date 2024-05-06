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Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО - РИА Новости, 06.05.2024
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11:32 06.05.2024 (обновлено: 11:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html
Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО
Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО
На Украине к власти может прийти новое правительство, готовое принять реальное положение дел в конфликте с Россией, поскольку президент Владимир Зеленский... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:32
2024-05-06T11:56
в мире
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владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На Украине к власти может прийти новое правительство, готовое принять реальное положение дел в конфликте с Россией, поскольку президент Владимир Зеленский категоричен в отношении переговоров с Москвой, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.Фриман отметил, что многие на Украине осознают необходимость переговоров, однако глава киевского режима запретил их проведение. По мнению эксперта, от этого нужно отказаться. Он также добавил, что ВСУ, вероятно, не продержатся даже до ноября.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
Станет жертвой. В США раскрыли, что случится в Киеве перед завершением СВО

Дипломат Фриман: на место Зеленского придет власть, готовая к диалогу с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На Украине к власти может прийти новое правительство, готовое принять реальное положение дел в конфликте с Россией, поскольку президент Владимир Зеленский категоричен в отношении переговоров с Москвой, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Господин Зеленский может стать жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.
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Фриман отметил, что многие на Украине осознают необходимость переговоров, однако глава киевского режима запретил их проведение. По мнению эксперта, от этого нужно отказаться. Он также добавил, что ВСУ, вероятно, не продержатся даже до ноября.
В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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