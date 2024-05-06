Рейтинг@Mail.ru
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 06.05.2024 (обновлено: 12:26 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/zasedanie-1944105390.html
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник - РИА Новости, 06.05.2024
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное заседание на РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:23
2024-05-06T12:26
политика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное заседание на 10 мая, рассказал журналистам источник в ГД."Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", - сказал источник.
https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник

Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили и назначили дополнительное на 10 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное заседание на 10 мая, рассказал журналистам источник в ГД.
"Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", - сказал источник.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
4 мая, 10:47
 
ПолитикаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала