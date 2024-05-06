https://ria.ru/20240506/zasedanie-1944105390.html
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник - РИА Новости, 06.05.2024
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное заседание на РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:23
2024-05-06T12:23
2024-05-06T12:26
политика
госдума рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное заседание на 10 мая, рассказал журналистам источник в ГД."Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", - сказал источник.
https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили, сообщил источник
Пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили и назначили дополнительное на 10 мая