https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html

ЛДПР внесет законопроект о праве самостоятельно выбрать регион уплаты НДФЛ

ЛДПР внесет законопроект о праве самостоятельно выбрать регион уплаты НДФЛ - РИА Новости, 06.05.2024

ЛДПР внесет законопроект о праве самостоятельно выбрать регион уплаты НДФЛ

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить гражданам самостоятельно решать,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T03:11

2024-05-06T03:11

2024-05-06T03:11

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить гражданам самостоятельно решать, в бюджет какого региона будет направлен налог на доходы физлиц (НДФЛ): по месту регистрации или по месту фактического проживания работника, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая будет устанавливать заявительный характер налогоплательщика по выбору места уплаты НДФЛ", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит поддержать небольшие регионы, из которых люди временно уезжают на заработки в связи с отсутствием работы или низких заработных плат. "Для людей важно качество жизни в их городе или посёлке. Именно поэтому столько внимания вызывают голосования по благоустройству, общественные слушания. Люди хотят быть вовлечёнными в процесс принятия решений. И понимать, на что идут их налоги. Поэтому мы считаем справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает. Ведь многие работают удалённо или вахтой. В таком случае НДФЛ уходит в бюджет субъекта, в котором компания зарегистрирована. Возможность самим выбирать, в каком регионе платить налог, – важная потребность для людей. Кроме того, такая система позволит равномернее развивать регионы России", – рассказал РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20240312/ldpr-1932396257.html

https://ria.ru/20230927/ndfl-1899031115.html

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леонид слуцкий (политик)