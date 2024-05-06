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Госдеп оценил закон об иноагентах в США - РИА Новости, 06.05.2024
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23:30 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
Госдеп оценил закон об иноагентах в США
Госдеп оценил закон об иноагентах в США - РИА Новости, 06.05.2024
Госдеп оценил закон об иноагентах в США
Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии, считает официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:30
2024-05-06T23:30
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии, считает официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Разница в природе этих законов. Если вы посмотрите на закон США о регистрации иностранных агентов: он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества. Это очень разные вещи", - заявил на брифинге Миллер. Так он ответил на просьбу РИА Новости прояснить, почему США возражают против принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, хотя в самих Соединенных Штатах такая норма действует. Ранее госдеп заявил, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансирования неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, евросоюз, нато, государственный департамент сша
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Евросоюз, НАТО, В мире, Государственный департамент США
В мире
Госдеп оценил закон об иноагентах в США

Госдеп: закон об иноагентах в США отличается от нормы, рассматриваемой в Грузии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии, считает официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Разница в природе этих законов. Если вы посмотрите на закон США о регистрации иностранных агентов: он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества. Это очень разные вещи", - заявил на брифинге Миллер.
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Так он ответил на просьбу РИА Новости прояснить, почему США возражают против принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, хотя в самих Соединенных Штатах такая норма действует.
Ранее госдеп заявил, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
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Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансирования неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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