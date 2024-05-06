https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

Госдеп оценил закон об иноагентах в США

Госдеп оценил закон об иноагентах в США - РИА Новости, 06.05.2024

Госдеп оценил закон об иноагентах в США

Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии, считает официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:30

2024-05-06T23:30

2024-05-06T23:30

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии, считает официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Разница в природе этих законов. Если вы посмотрите на закон США о регистрации иностранных агентов: он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества. Это очень разные вещи", - заявил на брифинге Миллер. Так он ответил на просьбу РИА Новости прояснить, почему США возражают против принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, хотя в самих Соединенных Штатах такая норма действует. Ранее госдеп заявил, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансирования неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392363.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, евросоюз, нато, государственный департамент сша