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В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами - РИА Новости, 06.05.2024
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09:56 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами - РИА Новости, 06.05.2024
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами
Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:56
2024-05-06T09:56
происшествия
владивосток
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с загрязнением акватории морского порта ООО "Диомидовский рыбный порт" в районе бухты Диомид в Приморском крае. По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Также к ситуации подключилось межрегиональное управление Росприроднадзора. Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
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владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами

В бухте во Владивостоке обнаружили загрязнение на площади в две тысячи квадратов

© Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток
© Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с загрязнением акватории морского порта ООО "Диомидовский рыбный порт" в районе бухты Диомид в Приморском крае. По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Также к ситуации подключилось межрегиональное управление Росприроднадзора.
Река Яуза - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
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Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.
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Прокуратура начала проверку из-за загрязнения поверхности Яузы
4 апреля, 20:27
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратураФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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