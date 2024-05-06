https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html

В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами

В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами - РИА Новости, 06.05.2024

В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:56

2024-05-06T09:56

2024-05-06T09:56

происшествия

владивосток

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с загрязнением акватории морского порта ООО "Диомидовский рыбный порт" в районе бухты Диомид в Приморском крае. По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Также к ситуации подключилось межрегиональное управление Росприроднадзора. Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.

https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html

https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)