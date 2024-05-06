https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами - РИА Новости, 06.05.2024
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами
Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:56
2024-05-06T09:56
2024-05-06T09:56
происшествия
владивосток
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами на площади в 2 тысячи квадратных метров обнаружено в бухте Диомид во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ситуация, связанная с загрязнением акватории морского порта ООО "Диомидовский рыбный порт" в районе бухты Диомид в Приморском крае. По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Также к ситуации подключилось межрегиональное управление Росприроднадзора. Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами
В бухте во Владивостоке обнаружили загрязнение на площади в две тысячи квадратов