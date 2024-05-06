https://ria.ru/20240506/zabastovka-1944092387.html

В Италии журналисты новостной службы Rai объявили забастовку

В Италии журналисты новостной службы Rai объявили забастовку - РИА Новости, 06.05.2024

В Италии журналисты новостной службы Rai объявили забастовку

Журналисты новостной службы итальянской гостелерадиокорпорации Rai проводят в понедельник забастовку против действия своего руководства и вмешательства... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

италия

в мире

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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Журналисты новостной службы итальянской гостелерадиокорпорации Rai проводят в понедельник забастовку против действия своего руководства и вмешательства правительства в работу. О забастовке объявили члены профсоюза Usigrai, которые в видеокоммюнике объяснили свое решение протестом против начальства, которое "объединяет программы, не обсуждая это с профсоюзом, не заменяет тех, кто выходит на пенсию или находится в декретном отпуске, сокращает заработную плату путем отмены премии по результатам работы". Поводом к забастовке стал инцидент с антифашистским писателем Маттео Скурати, который обвинил правительство в цензуре после того, как Rai отменил его выступление в День освобождения Италии от фашизма 25 апреля. В коммюнике, анонсирующем акцию, журналисты заявили, что их служба свелась к тому, чтобы быть "мегафоном правительства". В ответ на выступления журналистов руководство Rai обвинило их в распространении фейковых новостей и отвергло обвинения в цензуре. Другой крупный профсоюз сотрудников госСМИ Unirai заверил, что выпуски новостей в этот день будут выходить как прежде. RAI объединяет несколько каналов центрального телевидения, радиостанции и их сайты. Ведущий новостной телеканал Rainews24 вместо утренних выпусков новостью в понедельник показывает записанные заранее сюжетом под плашкой о забастовке. Работа первого канала Rai на первый взгляд изменений не претерпела.

https://ria.ru/20240428/zhurnalistika-1942888123.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, в мире