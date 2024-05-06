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В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР - РИА Новости, 06.05.2024
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07:26 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html
В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР
В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР - РИА Новости, 06.05.2024
В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР
Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:26
2024-05-06T07:26
россия
сша
европа
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе – при необходимости – и в области ядерного сдерживания. Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил", - пояснил Машков. Он напомнил, что власти РФ уже неоднократно говорили о том, что Россия не будет считать себя связанной обязательствами по одностороннему мораторию на размещение РСМД, когда американские ракеты наземного базирования появятся в различных регионах мира, прежде всего в Европе и АТР. "Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений. Некоторое время назад начали мелькать подобные ракетные комплексы американского производства и в ходе военных тренировок в Европе", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html
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россия, сша, европа, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
Россия, США, Европа, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)
В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР

МИД: планы США разместить ракеты в АТР вынудят РФ принять меры

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
«
"Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе – при необходимости – и в области ядерного сдерживания. Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил", - пояснил Машков.
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Он напомнил, что власти РФ уже неоднократно говорили о том, что Россия не будет считать себя связанной обязательствами по одностороннему мораторию на размещение РСМД, когда американские ракеты наземного базирования появятся в различных регионах мира, прежде всего в Европе и АТР.
"Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений. Некоторое время назад начали мелькать подобные ракетные комплексы американского производства и в ходе военных тренировок в Европе", - подчеркнул дипломат.
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