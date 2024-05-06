https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР

В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР

Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:26

2024-05-06T07:26

2024-05-06T07:26

россия

сша

европа

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе – при необходимости – и в области ядерного сдерживания. Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил", - пояснил Машков. Он напомнил, что власти РФ уже неоднократно говорили о том, что Россия не будет считать себя связанной обязательствами по одностороннему мораторию на размещение РСМД, когда американские ракеты наземного базирования появятся в различных регионах мира, прежде всего в Европе и АТР. "Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений. Некоторое время назад начали мелькать подобные ракетные комплексы американского производства и в ходе военных тренировок в Европе", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

https://ria.ru/20240410/rakety-1939173755.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)