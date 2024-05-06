В МИД прокомментировали планы США разместить ракеты в АТР
МИД: планы США разместить ракеты в АТР вынудят РФ принять меры
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
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"Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе – при необходимости – и в области ядерного сдерживания. Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил", - пояснил Машков.
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"Тем не менее американские военные открыто заявляют о том, что наземные ракеты средней и меньшей дальности появятся уже к концу года в азиатском регионе, и уже завозят их туда для задействования в ходе учений. Некоторое время назад начали мелькать подобные ракетные комплексы американского производства и в ходе военных тренировок в Европе", - подчеркнул дипломат.