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Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками - РИА Новости, 06.05.2024
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16:19 06.05.2024 (обновлено: 17:20 06.05.2024)
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Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками
Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками - РИА Новости, 06.05.2024
Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками
Президент России Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:19
2024-05-06T17:20
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом. "Я знаю, насколько тесным и конструктивным было ваше взаимодействие с коллегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, экспертным сообществом и так далее", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками

Путин отметил конструктивное взаимодействие правительства с общественностью

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом.
«
"Я знаю, насколько тесным и конструктивным было ваше взаимодействие с коллегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, экспертным сообществом и так далее", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.
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