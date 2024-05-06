https://ria.ru/20240506/vzaimodeystvie-1944186858.html

Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками

Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками - РИА Новости, 06.05.2024

Путин отметил взаимодействие правительства с общественниками

Президент России Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:19

2024-05-06T16:19

2024-05-06T17:20

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил конструктивное взаимодействие кабмина с общественниками, деловыми кругами, ведомствами и экспертным сообществом. "Я знаю, насколько тесным и конструктивным было ваше взаимодействие с коллегами в органах законодательной власти, с регионами, а также с общественными, деловыми кругами, экспертным сообществом и так далее", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.

https://ria.ru/20231215/vlast-1916115144.html

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политика, россия, владимир путин