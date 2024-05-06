https://ria.ru/20240506/vozlozhenie-1944109260.html

Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:51

2024-05-06T12:51

2024-05-06T12:56

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

дмитрий мезенцев

москва

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал в понедельник приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Посол Белоруссии, госсекретарь Союзного Государства и другие гости возложили цветы к гранитным блокам городов-героев на территории мемориального комплекса, к Могиле Неизвестного Солдата были возложены венки. Участником церемонии стал и ветеран ВОВ Виктор Цымбал 1925 года рождения, как уточнил журналистам Мезенцев. "Он участвовал в операции "Багратион" семнадцатилетним парнем", - отметил госсекретарь Союзного государства.

https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, дмитрий мезенцев, москва, россия