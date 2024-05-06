Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© Фото : посольство РБ в РФПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
© Фото : посольство РБ в РФ
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал в понедельник приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посол Белоруссии, госсекретарь Союзного Государства и другие гости возложили цветы к гранитным блокам городов-героев на территории мемориального комплекса, к Могиле Неизвестного Солдата были возложены венки. Участником церемонии стал и ветеран ВОВ Виктор Цымбал 1925 года рождения, как уточнил журналистам Мезенцев.
"Он участвовал в операции "Багратион" семнадцатилетним парнем", - отметил госсекретарь Союзного государства.