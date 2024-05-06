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Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2024
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12:51 06.05.2024 (обновлено: 12:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/vozlozhenie-1944109260.html
Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:51
2024-05-06T12:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
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дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал в понедельник приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Посол Белоруссии, госсекретарь Союзного Государства и другие гости возложили цветы к гранитным блокам городов-героев на территории мемориального комплекса, к Могиле Неизвестного Солдата были возложены венки. Участником церемонии стал и ветеран ВОВ Виктор Цымбал 1925 года рождения, как уточнил журналистам Мезенцев. "Он участвовал в операции "Багратион" семнадцатилетним парнем", - отметил госсекретарь Союзного государства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Москва, Россия

Посол Белоруссии в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© Фото : посольство РБ в РФПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : посольство РБ в РФ
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Москве
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Цымбал в понедельник приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посол Белоруссии, госсекретарь Союзного Государства и другие гости возложили цветы к гранитным блокам городов-героев на территории мемориального комплекса, к Могиле Неизвестного Солдата были возложены венки. Участником церемонии стал и ветеран ВОВ Виктор Цымбал 1925 года рождения, как уточнил журналистам Мезенцев.
"Он участвовал в операции "Багратион" семнадцатилетним парнем", - отметил госсекретарь Союзного государства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияДмитрий МезенцевМоскваРоссия
 
 
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