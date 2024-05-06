https://ria.ru/20240506/vostok-1944124731.html

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.05.2024

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:28

2024-05-06T13:28

2024-05-06T13:28

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой народной республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность