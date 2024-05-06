Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/vostok-1944124731.html
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.05.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:28
2024-05-06T13:28
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой народной республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6c22752aa759e160d5c47bf7be0acc17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 160 бойцов в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой народной республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Эстонии назвали условие победы Украины в конфликте
Вчера, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала