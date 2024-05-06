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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.05.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:28
2024-05-06T13:28
2024-05-06T13:28
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 160 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой народной республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240506/kunnas-1944103067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли 160 бойцов в зоне ответственности группировки "Восток"