https://ria.ru/20240506/voronezhskaya_oblast-1944044857.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, объявленный более 4 часов назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T04:46

2024-05-06T04:46

2024-05-06T04:47

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, объявленный более 4 часов назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 0.32 мск. "Отмена режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943249098.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)