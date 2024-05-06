https://ria.ru/20240506/voronezhskaya_oblast-1944044857.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, объявленный более 4 часов назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T04:46
2024-05-06T04:46
2024-05-06T04:47
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области, объявленный более 4 часов назад, отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 0.32 мск. "Отмена режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области", - говорится в сообщении.
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА