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МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой
МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Европа уже вовлечена в новую гонку вооружений с Россией. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:51
2024-05-06T11:51
2024-05-06T11:51
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
евросоюз
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Европа уже вовлечена в новую гонку вооружений с Россией. "Мы уже участвуем в новой гонке вооружений", - сказал он на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. По мнению Кулебы, если Евросоюз хочет обеспечить мир, он должен перейти к "европейской экономике военного времени". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, евросоюз, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Евросоюз, Дмитрий Кулеба
МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой
Кулеба: Европа уже вовлечена в новую гонку вооружений с Россией