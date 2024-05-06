https://ria.ru/20240506/vooruzheniya-1944097435.html

МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой

МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой - РИА Новости, 06.05.2024

МИД Украины заявил о новой гонке вооружений между Россией и Европой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Европа уже вовлечена в новую гонку вооружений с Россией. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:51

2024-05-06T11:51

2024-05-06T11:51

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

евросоюз

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Европа уже вовлечена в новую гонку вооружений с Россией. "Мы уже участвуем в новой гонке вооружений", - сказал он на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. По мнению Кулебы, если Евросоюз хочет обеспечить мир, он должен перейти к "европейской экономике военного времени". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, евросоюз, дмитрий кулеба