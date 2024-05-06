https://ria.ru/20240506/vooruzheniya-1944056228.html

Маховик гонки вооружений скоро выйдет на полные обороты, заявили в МИД

Маховик гонки вооружений скоро выйдет на полные обороты, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Маховик гонки вооружений скоро выйдет на полные обороты, заявили в МИД

"Маховик" гонки вооружений в мире скоро выйдет на полные обороты, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:57

2024-05-06T08:57

2024-05-06T08:57

сша

украина

россия

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Маховик" гонки вооружений в мире скоро выйдет на полные обороты, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Вижу, что над объединяющими всех принципами нераспространения ОМУ и средств его доставки стали все больше превалировать стратегические национальные интересы. В частности, США воспринимают общие цели ракетного нераспространения сугубо через призму своих приоритетов, включая нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Машков. Он отметил, что США и западные партнеры передают ракеты и системы высокой точности "безответственным получателям", например, Украине. Машков напомнил, что США также интенсивно наращивают потенциал Израиля, а в рамках стратегии сдерживания Китая - военную помощь Тайваню, "одновременно США пытаются установить особую систему "догляда" за "странами-изгоями" и стратегическими соперниками (читай, противниками), сокрушаются в отношении наших связей с КНДР, Ираном и другими государствами". "Мир уже давно вступил в период вражды и недоверия, когда многие проблемы страны пытаются решать не дипломатическими, а силовыми путями. Политические элиты США, стран Европы, Японии и Республики Корея и иже с ними "борцы за демократию" как будто бы забыли уроки прошлого, огромные жертвы периода Второй мировой войны. Отсюда - ставка на силу и отчаянное стремление во что бы то ни стало обеспечить себе глобальное доминирование, в том числе в военной области", - пояснил российский дипломат. "Маховик гонки вооружений уже давно и гласно запущен и скоро выйдет на полные обороты. Это касается и ракетных вооружений, эффективность которых была подтверждена в ходе специальной военной операции на Украине. Итог может быть весьма печальным, если только западное сообщество не одумается и не откажется от своих агрессивных планов. Не хочется даже думать об этом", - заключил Машков.

https://ria.ru/20240506/mashkov-1944047322.html

https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире