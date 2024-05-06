Маховик гонки вооружений скоро выйдет на полные обороты, заявили в МИД
МИД: политические элиты на Западе как будто бы забыли уроки прошлого
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Маховик" гонки вооружений в мире скоро выйдет на полные обороты, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
"Вижу, что над объединяющими всех принципами нераспространения ОМУ и средств его доставки стали все больше превалировать стратегические национальные интересы. В частности, США воспринимают общие цели ракетного нераспространения сугубо через призму своих приоритетов, включая нанесение стратегического поражения нашей стране", - сказал Машков.
Он отметил, что США и западные партнеры передают ракеты и системы высокой точности "безответственным получателям", например, Украине. Машков напомнил, что США также интенсивно наращивают потенциал Израиля, а в рамках стратегии сдерживания Китая - военную помощь Тайваню, "одновременно США пытаются установить особую систему "догляда" за "странами-изгоями" и стратегическими соперниками (читай, противниками), сокрушаются в отношении наших связей с КНДР, Ираном и другими государствами".
"Мир уже давно вступил в период вражды и недоверия, когда многие проблемы страны пытаются решать не дипломатическими, а силовыми путями. Политические элиты США, стран Европы, Японии и Республики Корея и иже с ними "борцы за демократию" как будто бы забыли уроки прошлого, огромные жертвы периода Второй мировой войны. Отсюда - ставка на силу и отчаянное стремление во что бы то ни стало обеспечить себе глобальное доминирование, в том числе в военной области", - пояснил российский дипломат.
"Маховик гонки вооружений уже давно и гласно запущен и скоро выйдет на полные обороты. Это касается и ракетных вооружений, эффективность которых была подтверждена в ходе специальной военной операции на Украине. Итог может быть весьма печальным, если только западное сообщество не одумается и не откажется от своих агрессивных планов. Не хочется даже думать об этом", - заключил Машков.