https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России - РИА Новости, 06.05.2024
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России
Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:27
2024-05-06T22:27
2024-05-06T22:38
в мире
россия
южная корея
джон кирби
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Ранее в понедельник телеканал NBC сообщил, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по подозрению в воровстве. В РФ он якобы прибыл из Южной Кореи по собственной инициативе. "Да", - коротко ответил Кирби в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу подтвердить, знают ли в Белом доме о соответствующих сообщениях. "Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны", - добавил он.
https://ria.ru/20240506/nbc-1944259313.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Россия, Южная Корея, Джон Кирби, Министерство обороны США
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России
В Белом доме заявили, что в курсе сообщений о задержании в РФ военного из США