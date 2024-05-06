https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html

Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России

Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России - РИА Новости, 06.05.2024

Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России

Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:27

2024-05-06T22:27

2024-05-06T22:38

в мире

россия

южная корея

джон кирби

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Ранее в понедельник телеканал NBC сообщил, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по подозрению в воровстве. В РФ он якобы прибыл из Южной Кореи по собственной инициативе. "Да", - коротко ответил Кирби в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу подтвердить, знают ли в Белом доме о соответствующих сообщениях. "Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны", - добавил он.

https://ria.ru/20240506/nbc-1944259313.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, южная корея, джон кирби, министерство обороны сша