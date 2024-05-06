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Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России - РИА Новости, 06.05.2024
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22:27 06.05.2024 (обновлено: 22:38 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/voennyy-1944263178.html
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России - РИА Новости, 06.05.2024
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России
Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:27
2024-05-06T22:38
в мире
россия
южная корея
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Ранее в понедельник телеканал NBC сообщил, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по подозрению в воровстве. В РФ он якобы прибыл из Южной Кореи по собственной инициативе. "Да", - коротко ответил Кирби в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу подтвердить, знают ли в Белом доме о соответствующих сообщениях. "Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны", - добавил он.
https://ria.ru/20240506/nbc-1944259313.html
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в мире, россия, южная корея, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Россия, Южная Корея, Джон Кирби, Министерство обороны США
Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в России

В Белом доме заявили, что в курсе сообщений о задержании в РФ военного из США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о предполагаемом задержании в России американского военного, рекомендуют обращаться в Пентагон, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее в понедельник телеканал NBC сообщил, что американский военнослужащий, предположительно, был задержан в России по подозрению в воровстве. В РФ он якобы прибыл из Южной Кореи по собственной инициативе.
"Да", - коротко ответил Кирби в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу подтвердить, знают ли в Белом доме о соответствующих сообщениях.
"Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны", - добавил он.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
NBC: в России задержали, предположительно, военного из США
Вчера, 21:58
 
В миреРоссияЮжная КореяДжон КирбиМинистерство обороны США
 
 
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