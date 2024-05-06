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Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке
Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке - РИА Новости, 06.05.2024
Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке
Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:33
2024-05-06T22:33
2024-05-06T23:11
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона, сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит."Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", — подчеркнула она.По словам Смит, армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а Госдепартамент сейчас оказывает ему консульскую поддержку. При этом представитель Пентагона не сообщила какие-либо дополнительные сведения, сославшись на "деликатность вопроса".Об инциденте ранее в понедельник проинформировал телеканал NBC. По данным СМИ, американского военного, который приехал из Южной Кореи по собственной инициативе, задержали по подозрению в краже.
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, владивосток
США, Россия, Министерство обороны США, В мире, Владивосток
Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке
Пентагон: США оказывают консульскую поддержку задержанному в России военному
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона, сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит.
«
"Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", — подчеркнула она.
По словам Смит, армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а Госдепартамент сейчас оказывает ему консульскую поддержку. При этом представитель Пентагона не сообщила какие-либо дополнительные сведения, сославшись на "деликатность вопроса".
Об инциденте ранее в понедельник проинформировал телеканал NBC. По данным СМИ, американского военного, который приехал из Южной Кореи по собственной инициативе, задержали по подозрению в краже.