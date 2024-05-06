https://ria.ru/20240506/voditel-1944140069.html
В Дагестане пьяный водитель протащил инспектора ДПС по дороге
В Дагестане пьяный водитель протащил инспектора ДПС по дороге - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане пьяный водитель протащил инспектора ДПС по дороге
Нетрезвый водитель в Дагестане протащил по дороге инспектора ДПС, который пытался его остановить, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:14
2024-05-06T14:14
2024-05-06T14:14
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Дагестане протащил по дороге инспектора ДПС, который пытался его остановить, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Республике Дагестан с целью прекращения противоправного поведения водителя предпринял попытку остановить его, схватившись руками за переднюю дверь автомобиля. Однако последний, не реагируя на законные требования представителя власти, продолжил движение автомобиля, протащив инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по асфальтированной дороге, после чего он упал и получил телесные повреждения", – говорится в сообщении. По данным СУСК, 4 мая в городе Избербаше во время несения службы инспектор ДПС остановил легковую машину под управлением 33-летнего местного жителя. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования, сел за руль и начал движение. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20240506/novosibirsk-1944102599.html
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происшествия, авто, россия, избербаш, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Избербаш, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане пьяный водитель протащил инспектора ДПС по дороге
пьяный дагестанец протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить