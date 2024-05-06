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Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста - РИА Новости, 06.05.2024
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:51
2024-05-06T14:51
2024-05-06T15:07
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV."Венгрия не будет выдавать Украине тех, кто бежал к нам. Мы не выясняем, подлежит ли человек, по мнению украинцев, призыву или нет. Основываясь на элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - приводит слова Шемьена портал ATV.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с армянским коллегой в понедельник заявил, что в ходе его переговоров с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком обсуждался только вопрос прав украинского меньшинства в Закарпатье, а о "возвращении военнообязанных беженцев речи не шло".
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста
Вице-премьер: Венгрия не отправит граждан Украины призывного возраста на смерть