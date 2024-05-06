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Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая - РИА Новости, 06.05.2024
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17:18 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая - РИА Новости, 06.05.2024
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая
На саммите Высшего Евразийского экономического Совета, который пройдет 8 мая в Москве, будут обсуждаться итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:18
2024-05-06T17:18
экономика
москва
россия
юрий ушаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На саммите Высшего Евразийского экономического Совета, который пройдет 8 мая в Москве, будут обсуждаться итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Состоится практическое обсуждение промежуточных итогов деятельности Союза за последние 10 лет. И за эти 10 лет достигнуты вполне значимые результаты. Совокупный ВВП стран Союза вырос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал он журналистам. Объем взаимной торговли государств-членов увеличился почти в два раза - до 80,5 миллиардов долларов товарооборот с третьими странами - на 60%, внешний долг Союза сократился на 15%, портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг 17,7 миллиарда долларов, добавил Ушаков. Он добавил, что положительные тенденции в экономике сохраняются и в текущем году. "Также (на заседании будут обсуждаться) перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов", - сказал Ушаков. На рассмотрение главам государств будут предоставлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, добавил он. -0-
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экономика, москва, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз
Экономика, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз
Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая

Ушаков: на саммите ЕАЭС обсудят итоги работы Союза за десять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На саммите Высшего Евразийского экономического Совета, который пройдет 8 мая в Москве, будут обсуждаться итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Состоится практическое обсуждение промежуточных итогов деятельности Союза за последние 10 лет. И за эти 10 лет достигнуты вполне значимые результаты. Совокупный ВВП стран Союза вырос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал он журналистам.
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Объем взаимной торговли государств-членов увеличился почти в два раза - до 80,5 миллиардов долларов товарооборот с третьими странами - на 60%, внешний долг Союза сократился на 15%, портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг 17,7 миллиарда долларов, добавил Ушаков. Он добавил, что положительные тенденции в экономике сохраняются и в текущем году.
«
"Также (на заседании будут обсуждаться) перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов", - сказал Ушаков.
На рассмотрение главам государств будут предоставлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, добавил он. -0-
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