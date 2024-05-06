https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая - РИА Новости, 06.05.2024

Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая

На саммите Высшего Евразийского экономического Совета, который пройдет 8 мая в Москве, будут обсуждаться итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:18

2024-05-06T17:18

2024-05-06T17:18

экономика

москва

россия

юрий ушаков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На саммите Высшего Евразийского экономического Совета, который пройдет 8 мая в Москве, будут обсуждаться итоги работы ЕАЭС за 10 лет и перспективы дальнейших интеграционных процессов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Состоится практическое обсуждение промежуточных итогов деятельности Союза за последние 10 лет. И за эти 10 лет достигнуты вполне значимые результаты. Совокупный ВВП стран Союза вырос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов", - сказал он журналистам. Объем взаимной торговли государств-членов увеличился почти в два раза - до 80,5 миллиардов долларов товарооборот с третьими странами - на 60%, внешний долг Союза сократился на 15%, портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг 17,7 миллиарда долларов, добавил Ушаков. Он добавил, что положительные тенденции в экономике сохраняются и в текущем году. "Также (на заседании будут обсуждаться) перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов", - сказал Ушаков. На рассмотрение главам государств будут предоставлены доклад о ходе реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, добавил он. -0-

https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html

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экономика, москва, россия, юрий ушаков, евразийский экономический союз