https://ria.ru/20240506/ukraina-1944068099.html
В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины
В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины - РИА Новости, 06.05.2024
В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины
Трибунал над политическим руководством Украины приближается, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:14
2024-05-06T10:14
2024-05-06T10:14
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павел климкин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трибунал над политическим руководством Украины приближается, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после объявления деятелей украинской политики в розыск. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики. "В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет. И расследовать эти преступления, привлечь их к наказанию, обязательному возмездию... Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины", - сказал Мирошник в эфире программы "Соловьев Live". При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения правильно сказать, что в действиях указанных людей наблюдаются признаки преступлений, а назвать их преступниками можно лишь после решения суда. "Но привлекать их к расследованию, высказывать им подозрения, начинать их разыскивать для того, чтобы проводить процессуальные действия, - вот это начальный этап", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
https://ria.ru/20240505/rogov-1943937757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, молдавия, родион мирошник, владимир зеленский, павел климкин, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Молдавия, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
В МИД заявили о приближении трибунала над руководством Украины
Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трибунал над политическим руководством Украины приближается, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник после объявления деятелей украинской политики в розыск.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Также министерство объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина
, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана
и экс-главу СНБО, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и других деятелей украинской политики.
"В том перечне деятелей, которые уже озвучены, объявлены в розыск, в том, что они виновны в огромном перечне преступлений, у меня сомнений нет. И расследовать эти преступления, привлечь их к наказанию, обязательному возмездию... Собственно, мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины", - сказал Мирошник в эфире программы "Соловьев Live".
При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения правильно сказать, что в действиях указанных людей наблюдаются признаки преступлений, а назвать их преступниками можно лишь после решения суда.
"Но привлекать их к расследованию, высказывать им подозрения, начинать их разыскивать для того, чтобы проводить процессуальные действия, - вот это начальный этап", - отметил Мирошник.