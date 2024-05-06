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СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 06.05.2024 (обновлено: 00:43 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html
СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове
СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове
Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:41
2024-05-06T00:43
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. "В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и перебоях с электроснабжением в областном центре. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове

ТСН: в части Сумской области и Харькове нарушено электроснабжение

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.
«
"В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
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Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и перебоях с электроснабжением в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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