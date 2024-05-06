СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове
ТСН: в части Сумской области и Харькове нарушено электроснабжение
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.
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"В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и перебоях с электроснабжением в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
20 декабря 2023, 22:46