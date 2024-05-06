https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html

СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове

СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ сообщили о проблемах с электричеством в Сумской области и Харькове

Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:41

2024-05-06T00:41

2024-05-06T00:43

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. "В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и перебоях с электроснабжением в областном центре. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

https://ria.ru/20231220/vzryvy-1917099057.html

сумская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины