ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения
ФАС продлила меры по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия
Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года.
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"Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС.
"В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС.
В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.
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