https://ria.ru/20240506/udobreniya-1944074737.html

ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения

ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения - РИА Новости, 06.05.2024

ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения

Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:47

2024-05-06T10:47

2024-05-06T11:01

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года. "Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС. "В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС. В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.

https://ria.ru/20240428/udobreniya-1942895745.html

https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)