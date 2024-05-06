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ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения - РИА Новости, 06.05.2024
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10:47 06.05.2024 (обновлено: 11:01 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/udobreniya-1944074737.html
ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения
ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения - РИА Новости, 06.05.2024
ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения
Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:47
2024-05-06T11:01
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года. "Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС. "В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС. В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.
https://ria.ru/20240428/udobreniya-1942895745.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ФАС продлит меры по фиксации цен на минеральные удобрения

ФАС продлила меры по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия
Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мера по фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке России будет продлена, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года.
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"Мера по фиксации цен на минудобрения будет продлена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает установление квот на вывоз минудобрений", - говорится в сообщении ФАС.
"В настоящее время индексация не предусмотрена. Аналогичные меры принимались в 2023 году", - уточнили в ФАС.
В конце апреля правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября. Распределить объемы квот между экспортерами было поручено Минпромторгу.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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