https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html

"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2024

"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

Великобритания не должна позволять украинским военным наносить удары по России поставленным оружием, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:25

2024-05-06T09:25

2024-05-06T11:34

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россия

украина

великобритания

дэвид кэмерон

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Великобритания не должна позволять украинским военным наносить удары по России поставленным оружием, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по российской территории переданным Лондоном вооружением."Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России", — отметил он.Куртен подчеркнул, что подобные действия приведут к грандиозной эскалации. Кроме того, его возмутил тот факт, что эти заявления делаются главой внешнеполитического ведомства Кэмероном, которого никто в стране не избирал.На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989784.html

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дмитрий песков