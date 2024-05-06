https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2024
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
Великобритания не должна позволять украинским военным наносить удары по России поставленным оружием, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:25
2024-05-06T09:25
2024-05-06T11:34
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Великобритания не должна позволять украинским военным наносить удары по России поставленным оружием, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по российской территории переданным Лондоном вооружением."Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России", — отметил он.Куртен подчеркнул, что подобные действия приведут к грандиозной эскалации. Кроме того, его возмутил тот факт, что эти заявления делаются главой внешнеполитического ведомства Кэмероном, которого никто в стране не избирал.На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989784.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
Политик Куртен: Лондон не должен разрешать ВСУ бить по России британским оружием