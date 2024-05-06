В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия
МИД: учения по отработке применения ЯО связаны с заявлениями с Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО, заявили в МИД России.
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"В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".