https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944226394.html

В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия

В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия

Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:03

2024-05-06T18:03

2024-05-06T18:03

россия

украина

владимир путин

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО, заявили в МИД России. "В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".

https://ria.ru/20240506/stano-1944142106.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий медведев, нато