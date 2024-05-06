Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944226394.html
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 06.05.2024
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия
Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:03
2024-05-06T18:03
россия
украина
владимир путин
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_a6cb04fdfee8b37cac351535cc061df9.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО, заявили в МИД России. "В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
https://ria.ru/20240506/stano-1944142106.html
https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_683:0:3294:1958_1920x0_80_0_0_4843efc73731e86b33059e377e055efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, дмитрий медведев, нато
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, НАТО
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия

МИД: учения по отработке применения ЯО связаны с заявлениями с Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО, заявили в МИД России.
«
"В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ЕС отреагировал на объявление России о ракетных учений с ядерным оружием
Вчера, 14:23
Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме
Вчера, 15:40
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала