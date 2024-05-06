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Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2024
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17:52 06.05.2024 (обновлено: 18:28 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944223946.html
Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД
Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД
Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:52
2024-05-06T18:28
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в российском МИД.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц."Рассчитываем, что данное мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД

МИД: учения с нестратегическим ЯО остудят горячие головы на Западе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в российском МИД.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
"Рассчитываем, что данное мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
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