https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944223946.html

Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД

Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Военные учения России остудят горячие головы на Западе, заявил МИД

Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:52

2024-05-06T17:52

2024-05-06T18:28

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что учения Минобороны РФ по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах, заявили в российском МИД.Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц."Рассчитываем, что данное мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире