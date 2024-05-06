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Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям - РИА Новости, 06.05.2024
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17:34 06.05.2024 (обновлено: 17:40 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944219460.html
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям - РИА Новости, 06.05.2024
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям
Объявление Россией о начале ядерных учений — это реакция на конкретные заявления, считает аналитик из Женевы Павел Подвиг, специализирующийся на ядерных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:34
2024-05-06T17:40
в мире
россия
киев
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявление Россией о начале ядерных учений — это реакция на конкретные заявления, считает аналитик из Женевы Павел Подвиг, специализирующийся на ядерных вооружениях."Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие", — сказал он в беседе с New York Times.По мнению швейцарского эксперта, такой вид боеприпасов существует для того, чтобы предупреждать потенциальных противников.На прошлой неделе европейские государственные деятели сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.В Кремле назвали слова западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные беспрецедентные заявления требуют стремительной и эффективной реакции.
https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html
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в мире, россия, киев, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям

Эксперт из Швейцарии назвал ядерные учения РФ реакцией на конкретные заявления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объявление Россией о начале ядерных учений — это реакция на конкретные заявления, считает аналитик из Женевы Павел Подвиг, специализирующийся на ядерных вооружениях.
"Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие", — сказал он в беседе с New York Times.
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По мнению швейцарского эксперта, такой вид боеприпасов существует для того, чтобы предупреждать потенциальных противников.
На прошлой неделе европейские государственные деятели сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
В Кремле назвали слова западных политиков о возможности прямого вмешательства в украинский конфликт очень опасной тенденцией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные беспрецедентные заявления требуют стремительной и эффективной реакции.
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