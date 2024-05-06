В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу
Депутат Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений ЮВО вынужденной мерой
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной мерой и предупреждением Западу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявленные ракетные ядерные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, представителя сената США о намерении отправить военных на Украину.
"Это нужно расценивать как вынужденную меру и предупреждение, сродни стучащему по трибуне башмаком (Никиты) Хрущева, как ответный сигнал России на безответственную и агрессивную политику со стороны зарвавшегося коллективного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если данный сигнал не будет услышан, то градус напряжения будет расти, и может "спровоцировать последнюю апокалипсическую войну, которую проиграет все человечество".
Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
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