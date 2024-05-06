https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944147930.html

В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу

В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу - РИА Новости, 06.05.2024

В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:42

2024-05-06T14:42

2024-05-06T14:42

россия

украина

михаил шеремет

дмитрий песков

эммануэль макрон

в мире

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной мерой и предупреждением Западу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявленные ракетные ядерные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, представителя сената США о намерении отправить военных на Украину. "Это нужно расценивать как вынужденную меру и предупреждение, сродни стучащему по трибуне башмаком (Никиты) Хрущева, как ответный сигнал России на безответственную и агрессивную политику со стороны зарвавшегося коллективного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если данный сигнал не будет услышан, то градус напряжения будет расти, и может "спровоцировать последнюю апокалипсическую войну, которую проиграет все человечество". Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944103239.html

https://ria.ru/20240506/sivkov-1944103445.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, михаил шеремет, дмитрий песков, эммануэль макрон, госдума рф