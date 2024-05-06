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В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу - РИА Новости, 06.05.2024
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14:42 06.05.2024
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В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу
В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу - РИА Новости, 06.05.2024
В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:42
2024-05-06T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной мерой и предупреждением Западу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявленные ракетные ядерные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, представителя сената США о намерении отправить военных на Украину. "Это нужно расценивать как вынужденную меру и предупреждение, сродни стучащему по трибуне башмаком (Никиты) Хрущева, как ответный сигнал России на безответственную и агрессивную политику со стороны зарвавшегося коллективного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если данный сигнал не будет услышан, то градус напряжения будет расти, и может "спровоцировать последнюю апокалипсическую войну, которую проиграет все человечество". Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
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россия, украина, михаил шеремет, дмитрий песков, эммануэль макрон, госдума рф
Россия, Украина, Михаил Шеремет, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, В мире, Госдума РФ
В мире
В Госдуме назвали ядерные учения предупреждением Западу

Депутат Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений ЮВО вынужденной мерой

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ядерные учения ракетных соединений Южного военного округа вынужденной мерой и предупреждением Западу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявленные ракетные ядерные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей, представителя сената США о намерении отправить военных на Украину.
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"Это нужно расценивать как вынужденную меру и предупреждение, сродни стучащему по трибуне башмаком (Никиты) Хрущева, как ответный сигнал России на безответственную и агрессивную политику со стороны зарвавшегося коллективного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если данный сигнал не будет услышан, то градус напряжения будет расти, и может "спровоцировать последнюю апокалипсическую войну, которую проиграет все человечество".
Генштаб по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины, политик назвал это "тотальной деградацией правящего класса на Западе".
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