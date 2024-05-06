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В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием - РИА Новости, 06.05.2024
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12:33 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием - РИА Новости, 06.05.2024
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием
Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за воинственных высказываний и провокаций Запада в адрес страны, пишет британская... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:33
2024-05-06T12:33
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за воинственных высказываний и провокаций Запада в адрес страны, пишет британская газета Daily Mail."Российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине", — отметили в издании.В публикации предположили, что причиной послужили заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Французский лидер пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, говорится в материале.В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием

DM: Россия проведет учения с ядерным оружием из-за угроз Запада

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за воинственных высказываний и провокаций Запада в адрес страны, пишет британская газета Daily Mail.
"Российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине", — отметили в издании.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
Вчера, 09:25
В публикации предположили, что причиной послужили заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Французский лидер пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, говорится в материале.
В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
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