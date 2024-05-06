https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html

В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием

В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием - РИА Новости, 06.05.2024

В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием

Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за воинственных высказываний и провокаций Запада в адрес страны, пишет британская... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:33

2024-05-06T12:33

2024-05-06T12:33

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россия

украина

франция

эммануэль макрон

дэвид кэмерон

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия из-за воинственных высказываний и провокаций Запада в адрес страны, пишет британская газета Daily Mail."Российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине", — отметили в издании.В публикации предположили, что причиной послужили заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Французский лидер пообещал при необходимости отправить на Украину войска, а глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России оружием, поставляемым Лондоном, говорится в материале.В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.

https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944089621.html

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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, владимир путин