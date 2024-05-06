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США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса - РИА Новости, 06.05.2024
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13:24 06.05.2024 (обновлено: 13:51 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944122502.html
США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса
США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса - РИА Новости, 06.05.2024
США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:24
2024-05-06T13:51
в мире
турция
анкара (провинция)
вашингтон (штат)
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
омер челик
пср
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий Вашингтона Анкаре есть перерыв в торговле с Россией и выход из транспортных проектов с Китаем, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турецкая газета Hürriyet заявила в понедельник о наличии обвиняющих президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в действиях по указанию США, такие сообщения, по данным издания, появились после того, как глава республики провел переговоры с главой турецкой оппозиции и заявил о намерении проводить "мягкую" политику. Эрдоган на прошлой неделе впервые за восемь лет провёл полуторачасовую закрытую встречу с лидером турецкой оппозиции, главой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем. "Результаты местных выборов (в Турции) показали, что оппозиция может войти власть, если Эрдоган не сможет быстро выйти из кризиса в экономике. Правительству срочно нужны долгосрочные внешние кредиты, чтобы уменьшить высокую инфляцию. Тем не менее, неопределенность в политической и экономической политике, которая начала формироваться в Турции в последние годы, упал кредитный рейтинг страны. Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и финансовой средой для выхода кризиса", - сказал собеседник агентства. Среди условий руководства Байдена Анкаре для помощи в выходе страны из финансового кризиса имеются, по мнению аналитика, "перерыв" в торговле с Российской федерацией (турецкие банки уже не принимают переводы из российских банков), передача систем С-400 Украине и выход из транспортных проектов с Китаем. "Также среди условий - установление доверия внутри страны путем поддержания диалога с оппозицией. Встреча Эрдогана и лидера оппозиции Озеля можно рассматривать как начало новой эпохи. Эрдоган испытывает действительно большую нагрузку в отношениях с Западом и пытается вместе с оппозицией принимать "трудные решения", - сказал аналитик. "Администрация Вашингтона действительно может помочь турецкой экономике выйти из кризиса. Привлечение иностранных инвесторов может быть достигнуто за счёт повышения кредитного рейтинга Турции посредством соглашений МВФ, кредитов Всемирного банка и дискурса доверия. Взамен Анкара должна заплатить очень высокую плату", - резюмировал Озер. Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, омер челик, пср, мвф, всемирный банк, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Анкара (провинция), Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель, Омер Челик, ПСР, МВФ, Всемирный банк, С-400 «Триумф»
США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса

Аналитик: США за помощь Турции потребовали перерыв в торговле с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий Вашингтона Анкаре есть перерыв в торговле с Россией и выход из транспортных проектов с Китаем, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Турецкая газета Hürriyet заявила в понедельник о наличии обвиняющих президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в действиях по указанию США, такие сообщения, по данным издания, появились после того, как глава республики провел переговоры с главой турецкой оппозиции и заявил о намерении проводить "мягкую" политику. Эрдоган на прошлой неделе впервые за восемь лет провёл полуторачасовую закрытую встречу с лидером турецкой оппозиции, главой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем.
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"Результаты местных выборов (в Турции) показали, что оппозиция может войти власть, если Эрдоган не сможет быстро выйти из кризиса в экономике. Правительству срочно нужны долгосрочные внешние кредиты, чтобы уменьшить высокую инфляцию. Тем не менее, неопределенность в политической и экономической политике, которая начала формироваться в Турции в последние годы, упал кредитный рейтинг страны. Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и финансовой средой для выхода кризиса", - сказал собеседник агентства.
Среди условий руководства Байдена Анкаре для помощи в выходе страны из финансового кризиса имеются, по мнению аналитика, "перерыв" в торговле с Российской федерацией (турецкие банки уже не принимают переводы из российских банков), передача систем С-400 Украине и выход из транспортных проектов с Китаем.
"Также среди условий - установление доверия внутри страны путем поддержания диалога с оппозицией. Встреча Эрдогана и лидера оппозиции Озеля можно рассматривать как начало новой эпохи. Эрдоган испытывает действительно большую нагрузку в отношениях с Западом и пытается вместе с оппозицией принимать "трудные решения", - сказал аналитик.
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"Администрация Вашингтона действительно может помочь турецкой экономике выйти из кризиса. Привлечение иностранных инвесторов может быть достигнуто за счёт повышения кредитного рейтинга Турции посредством соглашений МВФ, кредитов Всемирного банка и дискурса доверия. Взамен Анкара должна заплатить очень высокую плату", - резюмировал Озер.
Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
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В миреТурцияАнкара (провинция)Вашингтон (штат)Реджеп Тайип ЭрдоганОзгюр ОзельОмер ЧеликПСРМВФВсемирный банкС-400 «Триумф»
 
 
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