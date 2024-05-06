https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944122502.html

США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса

США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса - РИА Новости, 06.05.2024

США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:51

в мире

турция

анкара (провинция)

вашингтон (штат)

реджеп тайип эрдоган

озгюр озель

омер челик

пср

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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий Вашингтона Анкаре есть перерыв в торговле с Россией и выход из транспортных проектов с Китаем, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турецкая газета Hürriyet заявила в понедельник о наличии обвиняющих президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в действиях по указанию США, такие сообщения, по данным издания, появились после того, как глава республики провел переговоры с главой турецкой оппозиции и заявил о намерении проводить "мягкую" политику. Эрдоган на прошлой неделе впервые за восемь лет провёл полуторачасовую закрытую встречу с лидером турецкой оппозиции, главой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем. "Результаты местных выборов (в Турции) показали, что оппозиция может войти власть, если Эрдоган не сможет быстро выйти из кризиса в экономике. Правительству срочно нужны долгосрочные внешние кредиты, чтобы уменьшить высокую инфляцию. Тем не менее, неопределенность в политической и экономической политике, которая начала формироваться в Турции в последние годы, упал кредитный рейтинг страны. Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и финансовой средой для выхода кризиса", - сказал собеседник агентства. Среди условий руководства Байдена Анкаре для помощи в выходе страны из финансового кризиса имеются, по мнению аналитика, "перерыв" в торговле с Российской федерацией (турецкие банки уже не принимают переводы из российских банков), передача систем С-400 Украине и выход из транспортных проектов с Китаем. "Также среди условий - установление доверия внутри страны путем поддержания диалога с оппозицией. Встреча Эрдогана и лидера оппозиции Озеля можно рассматривать как начало новой эпохи. Эрдоган испытывает действительно большую нагрузку в отношениях с Западом и пытается вместе с оппозицией принимать "трудные решения", - сказал аналитик. "Администрация Вашингтона действительно может помочь турецкой экономике выйти из кризиса. Привлечение иностранных инвесторов может быть достигнуто за счёт повышения кредитного рейтинга Турции посредством соглашений МВФ, кредитов Всемирного банка и дискурса доверия. Взамен Анкара должна заплатить очень высокую плату", - резюмировал Озер. Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.

https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html

https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944048460.html

https://ria.ru/20240504/bank-1943821887.html

турция

анкара (провинция)

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, анкара (провинция), вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, омер челик, пср, мвф, всемирный банк, с-400 «триумф»