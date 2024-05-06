США выдвинули Турции условия для помощи в выходе из кризиса
Аналитик: США за помощь Турции потребовали перерыв в торговле с Россией
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и в финансовой сфере для выхода из кризиса, среди условий Вашингтона Анкаре есть перерыв в торговле с Россией и выход из транспортных проектов с Китаем, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Турецкая газета Hürriyet заявила в понедельник о наличии обвиняющих президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в действиях по указанию США, такие сообщения, по данным издания, появились после того, как глава республики провел переговоры с главой турецкой оппозиции и заявил о намерении проводить "мягкую" политику. Эрдоган на прошлой неделе впервые за восемь лет провёл полуторачасовую закрытую встречу с лидером турецкой оппозиции, главой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюрем Озелем.
"Результаты местных выборов (в Турции) показали, что оппозиция может войти власть, если Эрдоган не сможет быстро выйти из кризиса в экономике. Правительству срочно нужны долгосрочные внешние кредиты, чтобы уменьшить высокую инфляцию. Тем не менее, неопределенность в политической и экономической политике, которая начала формироваться в Турции в последние годы, упал кредитный рейтинг страны. Эрдоган пытается исправить свои отношения с американским правительством и финансовой средой для выхода кризиса", - сказал собеседник агентства.
Среди условий руководства Байдена Анкаре для помощи в выходе страны из финансового кризиса имеются, по мнению аналитика, "перерыв" в торговле с Российской федерацией (турецкие банки уже не принимают переводы из российских банков), передача систем С-400 Украине и выход из транспортных проектов с Китаем.
"Также среди условий - установление доверия внутри страны путем поддержания диалога с оппозицией. Встреча Эрдогана и лидера оппозиции Озеля можно рассматривать как начало новой эпохи. Эрдоган испытывает действительно большую нагрузку в отношениях с Западом и пытается вместе с оппозицией принимать "трудные решения", - сказал аналитик.
"Администрация Вашингтона действительно может помочь турецкой экономике выйти из кризиса. Привлечение иностранных инвесторов может быть достигнуто за счёт повышения кредитного рейтинга Турции посредством соглашений МВФ, кредитов Всемирного банка и дискурса доверия. Взамен Анкара должна заплатить очень высокую плату", - резюмировал Озер.
Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.