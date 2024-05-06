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СМИ: власти Турции планируют ввести крупные штрафы за завышение цен - РИА Новости, 06.05.2024
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06:29 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/turtsiya-1944048460.html
СМИ: власти Турции планируют ввести крупные штрафы за завышение цен
СМИ: власти Турции планируют ввести крупные штрафы за завышение цен - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: власти Турции планируют ввести крупные штрафы за завышение цен
Парламент Турции на фоне высокой инфляции обсудит на текущей неделе законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране, штраф в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:29
2024-05-06T06:29
турция
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Парламент Турции на фоне высокой инфляции обсудит на текущей неделе законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране, штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячи долларов, сообщила газета Ekonomim. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "высокую цену" тем, кто искусственно завышает цены в стране и анонсировал новые меры наказания. "На тех, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги производителями, поставщиками и розничными предприятиями, будет наложен административный штраф в размере от 100 тысяч лир (свыше 3 тысяч долларов по курсу) до 1 миллиона лир (более 31 тысячи долларов) за каждое нарушение", - пишет издание. Сообщается, что деятельность, создающая дефицит на рынке, нарушающая рыночное равновесие и свободную конкуренцию, а также деятельность, препятствующая доступу потребителей к товарам, будет оштрафована на сумму от 1 до 12 миллионов лир (около 373 тысяч долларов) за каждое нарушение. "На тех, кто не доставит или не установит товар в срок, будет наложен административный штраф в размере 2 200 лир (68 долларов), а на тех, кто уклонится от продажи товаров или услуг, будет наложен административный штраф в размере не менее 2 200 лир, но не менее 10 процентов от общей продажной цены товаров или услуг, включая все налоги", - уточнила газета. Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
https://ria.ru/20231021/stavka-1904416407.html
https://ria.ru/20240321/stavka-1934694617.html
https://ria.ru/20240225/turtsiya-1929369762.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек
СМИ: власти Турции планируют ввести крупные штрафы за завышение цен

Ekonomim: завышающих цены в Турции могут оштрафовать на более чем $31 тысяч

© Анастасия Мельникова Улица с кафе в Измире
Улица с кафе в Измире
© Анастасия Мельникова
Улица с кафе в Измире. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Парламент Турции на фоне высокой инфляции обсудит на текущей неделе законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране, штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячи долларов, сообщила газета Ekonomim.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "высокую цену" тем, кто искусственно завышает цены в стране и анонсировал новые меры наказания.
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"На тех, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги производителями, поставщиками и розничными предприятиями, будет наложен административный штраф в размере от 100 тысяч лир (свыше 3 тысяч долларов по курсу) до 1 миллиона лир (более 31 тысячи долларов) за каждое нарушение", - пишет издание.
Сообщается, что деятельность, создающая дефицит на рынке, нарушающая рыночное равновесие и свободную конкуренцию, а также деятельность, препятствующая доступу потребителей к товарам, будет оштрафована на сумму от 1 до 12 миллионов лир (около 373 тысяч долларов) за каждое нарушение.
"На тех, кто не доставит или не установит товар в срок, будет наложен административный штраф в размере 2 200 лир (68 долларов), а на тех, кто уклонится от продажи товаров или услуг, будет наложен административный штраф в размере не менее 2 200 лир, но не менее 10 процентов от общей продажной цены товаров или услуг, включая все налоги", - уточнила газета.
Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%.
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При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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