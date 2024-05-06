Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/tszinpin-1944200589.html
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:47
2024-05-06T16:47
китай
франция
париж
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует. "Новая энергетика в Китае добилась реального прогресса в условиях открытой конкуренции и представляет собой передовые производственные мощности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам трехсторонней встречи в Париже. Он отметил, что это не только увеличивает глобальные поставки и снижает давление глобальной инфляции, но также вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата и переход к "зеленой" экономике. "Так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html
китай
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая

Си Цзиньпин: проблемы избыточных мощностей Китая не существует

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует.
"Новая энергетика в Китае добилась реального прогресса в условиях открытой конкуренции и представляет собой передовые производственные мощности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам трехсторонней встречи в Париже.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
Вчера, 16:42
Он отметил, что это не только увеличивает глобальные поставки и снижает давление глобальной инфляции, но также вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата и переход к "зеленой" экономике.
"Так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса", - подчеркнул он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель в Китае - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Грозить и клянчить одновременно: фирменный стиль дипломатии ЕС в Пекине
8 декабря 2023, 08:00
 
КитайФранцияПарижСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала