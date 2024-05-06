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Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:47
2024-05-06T16:47
2024-05-06T16:47
китай
франция
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урсула фон дер ляйен
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евросоюз
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует. "Новая энергетика в Китае добилась реального прогресса в условиях открытой конкуренции и представляет собой передовые производственные мощности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам трехсторонней встречи в Париже. Он отметил, что это не только увеличивает глобальные поставки и снижает давление глобальной инфляции, но также вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата и переход к "зеленой" экономике. "Так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая
Си Цзиньпин: проблемы избыточных мощностей Китая не существует