https://ria.ru/20240506/tszinpin-1944200589.html

Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая

Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая - РИА Новости, 06.05.2024

Си Цзиньпин обсудил с лидерами ЕС "проблемы избыточных мощностей" Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:47

2024-05-06T16:47

2024-05-06T16:47

китай

франция

париж

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует. "Новая энергетика в Китае добилась реального прогресса в условиях открытой конкуренции и представляет собой передовые производственные мощности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР по итогам трехсторонней встречи в Париже. Он отметил, что это не только увеличивает глобальные поставки и снижает давление глобальной инфляции, но также вносит значительный вклад в борьбу с изменением климата и переход к "зеленой" экономике. "Так называемой "проблемы избыточных мощностей Китая" не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

https://ria.ru/20231208/diplomatiya_es-1914484358.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз