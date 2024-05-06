Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/tszinpin-1944196024.html
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:37
2024-05-06T16:37
в мире
китай
франция
париж
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. "Отношения Китая и ЕС обладают мощной внутренней движущей силой и блестящими перспективами развития, эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, они не должны зависеть или диктоваться какой-либо третьей стороной", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР. Он выразил надежду, что "институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР".
https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html
китай
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая

Си Цзиньпин надеется, что в ЕС примут позитивную политику в отношении Китая

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
"Отношения Китая и ЕС обладают мощной внутренней движущей силой и блестящими перспективами развития, эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, они не должны зависеть или диктоваться какой-либо третьей стороной", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.
Он выразил надежду, что "институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР".
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Си Цзиньпин призвал ЕС углублять стратегическое взаимодействие с Китаем
Вчера, 12:40
 
В миреКитайФранцияПарижСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала