https://ria.ru/20240506/tszinpin-1944196024.html

Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая

Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая - РИА Новости, 06.05.2024

Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая

Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:37

2024-05-06T16:37

2024-05-06T16:37

в мире

китай

франция

париж

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. "Отношения Китая и ЕС обладают мощной внутренней движущей силой и блестящими перспективами развития, эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, они не должны зависеть или диктоваться какой-либо третьей стороной", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР. Он выразил надежду, что "институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР".

https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html

китай

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия