https://ria.ru/20240506/tszinpin-1944196024.html
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая - РИА Новости, 06.05.2024
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:37
2024-05-06T16:37
2024-05-06T16:37
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. "Отношения Китая и ЕС обладают мощной внутренней движущей силой и блестящими перспективами развития, эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, они не должны зависеть или диктоваться какой-либо третьей стороной", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР. Он выразил надежду, что "институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР".
https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая
Си Цзиньпин надеется, что в ЕС примут позитивную политику в отношении Китая
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай надеется, что институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
"Отношения Китая и ЕС обладают мощной внутренней движущей силой и блестящими перспективами развития, эти отношения не направлены против какой-либо третьей стороны, они не должны зависеть или диктоваться какой-либо третьей стороной", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.
Он выразил надежду, что "институты ЕС выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР".