https://ria.ru/20240506/trevoga-1944053540.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:10
2024-05-06T08:10
2024-05-06T08:22
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах объявлен практически одновременно - около 7.58.
https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, в том числе, в Одесской, объявили воздушную тревогу