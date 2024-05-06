Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 06.05.2024 (обновлено: 08:22 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/trevoga-1944053540.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:10
2024-05-06T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах объявлен практически одновременно - около 7.58.
https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html
одесская область
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины, в том числе, в Одесской, объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах объявлен практически одновременно - около 7.58.
Люди спускаются на станцию метро - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
3 февраля, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала