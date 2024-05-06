https://ria.ru/20240506/trevoga-1944053540.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:10

2024-05-06T08:10

2024-05-06T08:22

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах объявлен практически одновременно - около 7.58.

https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html

одесская область

украина

херсонская область

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины