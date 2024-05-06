https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944094244.html
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 06.05.2024
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами
Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:41
2024-05-06T11:41
2024-05-06T14:42
тамбов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0562456e397b949e125742b9c33686ff.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. "Летом 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций — "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России. По данным ФСБ, россиянин 1980 года рождения по заданию украинских спецслужб занимался подготовкой подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. Задержали его в районе железнодорожного вокзала Тамбова, где он заложил два самодельно изготовленных взрывных устройства в строительный мусор. Мужчина арестован.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
тамбов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86972848d9688d7213e6c0db4d715863.jpg
Задержание украинского агента в Тамбове
Задержанный в Тамбове украинский агент признался, что собирался совершить подрывы судов по заданию украинских спецслужб
2024-05-06T11:41
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Тамбов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами
Задержанный в Тамбове признал, что посещал сайты РДК и "Легиона "Свобода России"