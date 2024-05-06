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Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 06.05.2024
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11:41 06.05.2024 (обновлено: 14:42 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944094244.html
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 06.05.2024
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами
Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:41
2024-05-06T14:42
тамбов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. "Летом 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций — "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России. По данным ФСБ, россиянин 1980 года рождения по заданию украинских спецслужб занимался подготовкой подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. Задержали его в районе железнодорожного вокзала Тамбова, где он заложил два самодельно изготовленных взрывных устройства в строительный мусор. Мужчина арестован.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
тамбов
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Задержание украинского агента в Тамбове
Задержанный в Тамбове украинский агент признался, что собирался совершить подрывы судов по заданию украинских спецслужб
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тамбов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Тамбов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами

Задержанный в Тамбове признал, что посещал сайты РДК и "Легиона "Свобода России"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*.
"Летом 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций — "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.
По данным ФСБ, россиянин 1980 года рождения по заданию украинских спецслужб занимался подготовкой подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. Задержали его в районе железнодорожного вокзала Тамбова, где он заложил два самодельно изготовленных взрывных устройства в строительный мусор. Мужчина арестован.
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ТамбовРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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