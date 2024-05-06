https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944094244.html

Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами

Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 06.05.2024

Задержанный в Тамбове рассказал о переписке с украинскими спецслужбами

Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:41

2024-05-06T11:41

2024-05-06T14:42

тамбов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный в Тамбове за подготовку взрывов у зданий судов признался, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в России террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. "Летом 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций — "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России. По данным ФСБ, россиянин 1980 года рождения по заданию украинских спецслужб занимался подготовкой подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов. Задержали его в районе железнодорожного вокзала Тамбова, где он заложил два самодельно изготовленных взрывных устройства в строительный мусор. Мужчина арестован.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

тамбов

россия

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Задержание украинского агента в Тамбове Задержанный в Тамбове украинский агент признался, что собирался совершить подрывы судов по заданию украинских спецслужб 2024-05-06T11:41 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия