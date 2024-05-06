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В Латвии заявили, что Украине придется распрощаться с частью территорий - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/territorii-1944108820.html
В Латвии заявили, что Украине придется распрощаться с частью территорий
В Латвии заявили, что Украине придется распрощаться с частью территорий - РИА Новости, 06.05.2024
В Латвии заявили, что Украине придется распрощаться с частью территорий
Украине, возможно, придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность, заявил командующий военно-воздушными силами Латвии... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:38
2024-05-06T12:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
латвия
нато
в мире
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность, заявил командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью Berliner Zeitung. "Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла части своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - сказал Масулис. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, латвия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Латвия, НАТО, В мире
В Латвии заявили, что Украине придется распрощаться с частью территорий

Глава ВВС Латвии: Украине придется отдать территории ради государственности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Латвии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Украине, возможно, придется распрощаться с частью своих территорий, чтобы сохранить государственность, заявил командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис в интервью Berliner Zeitung.
"Финляндия (по итогам войны с СССР в 1939-1940 годах - ред.) потеряла части своей территории, но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине", - сказал Масулис.
Эдуардас Вайткус - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским
3 мая, 17:42
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛатвияНАТОВ мире
 
 
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