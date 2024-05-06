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Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники
Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники - РИА Новости, 06.05.2024
Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники
Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО ещё одну крупную партию техники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T04:01
2024-05-06T04:01
2024-05-06T04:01
надежные люди
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО ещё одну крупную партию техники, сообщает пресс-служба правительства региона. Необходимую для островных бойцов технику, в том числе квадрокоптеры и приборы подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов, военному командованию передал губернатор Валерий Лимаренко. Оборудование в ближайшие дни доставят в зону проведения специальной военной операции. "В первую очередь приобретаем то, о чем просят сами бойцы – предметы быта, высокотехнологичную технику, транспорт, специальное снаряжение, самое различное оборудование. Поставки осуществляются на постоянной основе по заявкам военного руководства", – цитирует пресс-служба главу региона. В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили отечественный внедорожник и антидроновые ружья. В составе следующего груза планируется передать в том числе мобильные комплексы для борьбы с дронами.
https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сахалинская область, валерий лимаренко
Надежные люди, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники
Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО новую крупную партию техники
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО ещё одну крупную партию техники, сообщает пресс-служба правительства региона.
Необходимую для островных бойцов технику, в том числе квадрокоптеры и приборы подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов, военному командованию передал губернатор Валерий Лимаренко
. Оборудование в ближайшие дни доставят в зону проведения специальной военной операции.
Сахалин отправил на передовую СВО очередную партию техники
Лента "Тыл"
"В первую очередь приобретаем то, о чем просят сами бойцы – предметы быта, высокотехнологичную технику, транспорт, специальное снаряжение, самое различное оборудование. Поставки осуществляются на постоянной основе по заявкам военного руководства", – цитирует пресс-служба главу региона.
В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили отечественный внедорожник и антидроновые ружья. В составе следующего груза планируется передать в том числе мобильные комплексы для борьбы с дронами.