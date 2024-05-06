https://ria.ru/20240506/tekhnika-1944043643.html

Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники

Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники - РИА Новости, 06.05.2024

Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО крупную партию техники

Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО ещё одну крупную партию техники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T04:01

2024-05-06T04:01

2024-05-06T04:01

надежные люди

сахалинская область

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Жители Сахалинской области собрали для бойцов СВО ещё одну крупную партию техники, сообщает пресс-служба правительства региона. Необходимую для островных бойцов технику, в том числе квадрокоптеры и приборы подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов, военному командованию передал губернатор Валерий Лимаренко. Оборудование в ближайшие дни доставят в зону проведения специальной военной операции. "В первую очередь приобретаем то, о чем просят сами бойцы – предметы быта, высокотехнологичную технику, транспорт, специальное снаряжение, самое различное оборудование. Поставки осуществляются на постоянной основе по заявкам военного руководства", – цитирует пресс-служба главу региона. В предыдущей партии островным бойцам в зону СВО отправили отечественный внедорожник и антидроновые ружья. В составе следующего груза планируется передать в том числе мобильные комплексы для борьбы с дронами.

https://ria.ru/20240404/seti-1937896160.html

сахалинская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, валерий лимаренко