https://ria.ru/20240506/syrskiy-1944181113.html
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 06.05.2024
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:04
2024-05-06T16:04
2024-05-06T17:27
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. "В связи со сложной ситуацией на востоке в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Кураховском направлениях", — написал он в Telegram-канале.Сырский отметил, что российские бойцы ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.В последние месяцы российская армия усилила успешные наступательные действия в зоне СВО.Так, сегодня бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, а накануне — Очеретино в ДНР.Это позволит наступать в сторону Новгородского и Торецка в ДНР и по направлению Купянска в Харьковской области.На прошлой неделе военные освободили Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи в ДНР, прорвав единый рубеж обороны, который пытались выстроить украинские войска.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР
Сырский назвал сложной ситуацию на Красноармейском и Кураховском направлениях