https://ria.ru/20240506/syrskiy-1944181113.html

Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР

Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 06.05.2024

Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:04

2024-05-06T16:04

2024-05-06T17:27

специальная военная операция на украине

украина

киев

донецкая народная республика

александр сырский

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россия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. "В связи со сложной ситуацией на востоке в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Кураховском направлениях", — написал он в Telegram-канале.Сырский отметил, что российские бойцы ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.В последние месяцы российская армия усилила успешные наступательные действия в зоне СВО.Так, сегодня бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, а накануне — Очеретино в ДНР.Это позволит наступать в сторону Новгородского и Торецка в ДНР и по направлению Купянска в Харьковской области.На прошлой неделе военные освободили Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи в ДНР, прорвав единый рубеж обороны, который пытались выстроить украинские войска.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html

https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

донецкая народная республика

россия

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украина, киев, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, россия