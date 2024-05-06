Рейтинг@Mail.ru
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 06.05.2024 (обновлено: 17:27 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/syrskiy-1944181113.html
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР - РИА Новости, 06.05.2024
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:04
2024-05-06T17:27
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР. &quot;В связи со сложной ситуацией на востоке в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Кураховском направлениях&quot;, — написал он в Telegram-канале.Сырский отметил, что российские бойцы ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.В последние месяцы российская армия усилила успешные наступательные действия в зоне СВО.Так, сегодня бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, а накануне — Очеретино в ДНР.Это позволит наступать в сторону Новгородского и Торецка в ДНР и по направлению Купянска в Харьковской области.На прошлой неделе военные освободили Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи в ДНР, прорвав единый рубеж обороны, который пытались выстроить украинские войска.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР

Сырский назвал сложной ситуацию на Красноармейском и Кураховском направлениях

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для Киева ситуации на Красноармейском и Кураховском направлениях в подконтрольной Украине части ДНР.
«

"В связи со сложной ситуацией на востоке в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Кураховском направлениях", — написал он в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
Вчера, 11:05
Сырский отметил, что российские бойцы ежедневно атакуют украинские позиции. Также он утверждает, что российская армия имеет численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.
На прошлой неделе заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
В последние месяцы российская армия усилила успешные наступательные действия в зоне СВО.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Полный контроль. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после падения ключевого города
5 мая, 11:26
Так, сегодня бойцы освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, а накануне — Очеретино в ДНР.
Это позволит наступать в сторону Новгородского и Торецка в ДНР и по направлению Купянска в Харьковской области.
На прошлой неделе военные освободили Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи в ДНР, прорвав единый рубеж обороны, который пытались выстроить украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала