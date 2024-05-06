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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных - РИА Новости, 06.05.2024
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13:22 06.05.2024 (обновлено: 13:35 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/svo-1944121962.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных - РИА Новости, 06.05.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:22
2024-05-06T13:35
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области."Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, работино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Работино
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных

Минобороны: группировка "Днепр" за сутки уничтожила шесть гаубиц ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
«
"Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьРаботино
 
 
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