https://ria.ru/20240506/svo-1944121962.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных - РИА Новости, 06.05.2024

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:22

2024-05-06T13:22

2024-05-06T13:35

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области."Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, работино