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Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста - РИА Новости, 06.05.2024
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04:21 06.05.2024 (обновлено: 04:38 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/svetlaya_nedelya-1944044181.html
Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста
Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста - РИА Новости, 06.05.2024
Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста
Переход к привычному рациону после окончания Великого поста должен быть постепенным, возвращаться к обычному типу питания лучше в течение двух недель, сообщила... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T04:21
2024-05-06T04:38
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переход к привычному рациону после окончания Великого поста должен быть постепенным, возвращаться к обычному типу питания лучше в течение двух недель, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова."Со стороны гастроэнтерологии главное - соблюдать постепенный переход, сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма. Если все хорошо, то постепенно налаживая процесс питания, в течение двух недель можно переходить на общий стол. То есть, главный принцип: изменения в меню должны происходить не сразу и не резко", - отметила Багатова.По словам гастроэнтеролога, если постящиеся начинают сразу и в большом объеме потреблять те продукты, которые были ограничены во время поста, то у них могут обостриться хронические заболевания. Чаще всего это желчекаменная болезнь или заболевания кишечника.В этой ситуации лучше обратиться к врачу: он опросит и осмотрит пациента, назначит обследование и лечение, включающее диету, которая ограничивает потребление жирного, острого, мучного и сладкого.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
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Общество
Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста

Врач Багатова: переходить на привычное меню после Великого поста надо постепенно

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание
Питание - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Переход к привычному рациону после окончания Великого поста должен быть постепенным, возвращаться к обычному типу питания лучше в течение двух недель, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Со стороны гастроэнтерологии главное - соблюдать постепенный переход, сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма. Если все хорошо, то постепенно налаживая процесс питания, в течение двух недель можно переходить на общий стол. То есть, главный принцип: изменения в меню должны происходить не сразу и не резко", - отметила Багатова.
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По словам гастроэнтеролога, если постящиеся начинают сразу и в большом объеме потреблять те продукты, которые были ограничены во время поста, то у них могут обостриться хронические заболевания. Чаще всего это желчекаменная болезнь или заболевания кишечника.
В этой ситуации лучше обратиться к врачу: он опросит и осмотрит пациента, назначит обследование и лечение, включающее диету, которая ограничивает потребление жирного, острого, мучного и сладкого.
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