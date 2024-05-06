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СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html
СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом
СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом
Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:00
2024-05-06T03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
харьков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.&quot;В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Телеканал "Общественное" в свою очередь передает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова.Удар по энергообъектамУдар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, заявила региональная военная администрация."Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Три волны взрывовПо данным украинских СМИ, в Сумах прогремели три волны взрывов. О первой сообщалось вскоре после полуночи по московскому времени.О второй волне взрывов после 01.00 сообщил украинский "24 канал". Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в городе.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240505/tes-1944003152.html
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html
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сумская область, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом

ТСН: в Сумской области и городе Сумы начались перебои со светом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.
«

"В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.

Телеканал "Общественное" в свою очередь передает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова.
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Удар по энергообъектам

Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, заявила региональная военная администрация.
"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.
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Вчера, 16:10

Три волны взрывов

По данным украинских СМИ, в Сумах прогремели три волны взрывов. О первой сообщалось вскоре после полуночи по московскому времени.
О второй волне взрывов после 01.00 сообщил украинский "24 канал". Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаХарьковДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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