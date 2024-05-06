https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html

СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом

СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: в Сумской области возникли проблемы со светом

Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T03:00

2024-05-06T03:00

2024-05-06T03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

харьков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в части Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей."В части Сумской области пропал свет, сообщают местные жители. В частности, света нет в Сумах, Ахтырке и Белополье", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Телеканал "Общественное" в свою очередь передает, что света также нет в городе Лебедин Сумской области. Кроме того, по данным телеканала, после полуночи пропал свет в части районов Харькова.Удар по энергообъектамУдар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, заявила региональная военная администрация."Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Три волны взрывовПо данным украинских СМИ, в Сумах прогремели три волны взрывов. О первой сообщалось вскоре после полуночи по московскому времени.О второй волне взрывов после 01.00 сообщил украинский "24 канал". Спустя примерно 40 минут украинский телеканал "Общественное" сообщил о третьей волне взрывов в городе.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/tes-1944003152.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сумская область, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины