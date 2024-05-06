В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам
Сумская ОВА: в регионе зафиксирован удар по энергетическим объектам
© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация.
В области объявлена воздушная тревога.
"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.
Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе, а также других частях Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
20 декабря 2023, 22:46