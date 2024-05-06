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В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам - РИА Новости, 06.05.2024
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01:16 06.05.2024 (обновлено: 02:06 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944038101.html
В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам
В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам - РИА Новости, 06.05.2024
В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам
Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:16
2024-05-06T02:06
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация. В области объявлена воздушная тревога. "Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе, а также других частях Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам

Сумская ОВА: в регионе зафиксирован удар по энергетическим объектам

© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация.
В области объявлена воздушная тревога.
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"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.
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Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе, а также других частях Сумской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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