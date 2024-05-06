https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944038101.html

В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам

В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам - РИА Новости, 06.05.2024

В Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам

Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:16

2024-05-06T01:16

2024-05-06T02:06

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины, сообщает Сумская областная военная администрация. В области объявлена воздушная тревога. "Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Позднее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электричеством в городе, а также других частях Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944036512.html

https://ria.ru/20240501/podpole-1943283481.html

https://ria.ru/20231220/vzryvy-1917099057.html

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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины