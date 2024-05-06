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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 06.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном украинской армии городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:08
2024-05-06T20:08
2024-05-06T20:09
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном украинской армии городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Херсонской области тревога не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, херсонская область , херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсонская область , Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы