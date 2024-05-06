https://ria.ru/20240506/starlink-1944267039.html

Сенатор из США обвинила Россию в незаконном использовании Starlink

Сенатор из США обвинила Россию в незаконном использовании Starlink - РИА Новости, 06.05.2024

Сенатор из США обвинила Россию в незаконном использовании Starlink

Американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что ВС РФ якобы незаконно используют интернет-терминалы Starlink на Украине, назвав это "серьезной угрозой... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:36

2024-05-06T23:36

2024-05-06T23:36

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илон маск

элизабет уоррен

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что ВС РФ якобы незаконно используют интернет-терминалы Starlink на Украине, назвав это "серьезной угрозой национальной безопасности" США и их союзников и призвав Пентагон решить проблему, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо сенатора, отправленное главе Пентагона Ллойду Остину. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В СМИ ранее появлялись сообщения о том, что американская частная космическая компания SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию, эта информация позднее была опровергнута владельцем компании, миллиардером Илоном Маском. Бизнесмен отмечал, что терминалы "не продавались прямо или косвенно России", а соответствующие слухи - "категорически неправда". Согласно Wall Street Journal, в письме, адресованном Остину, Уоррен потребовала подробно объяснить, что Пентагон знает об "использовании Россией Starlink", а также о методах противодействия этой практике. "Как подрядчик министерства обороны, SpaceX не может допустить, чтобы ее продукты или услуги использовались для подрыва национальной безопасности", - цитирует издание письмо сенатора. Как сообщает газета, представитель Пентагона в ответ заявил, что может подтвердить сообщения о якобы использовании российскими силами терминалов Starlink на Украине. Он добавил, что американское минобороны тесно сотрудничает со SpaceX и Киевом для "расследования и устранения этой угрозы". Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявлял в интервью газете "Красная Звезда", что научно-технический задел российского ВПК позволяет включать применяемые ВСУ терминалы Starlink в список целей в зоне СВО. В середине октября 2023 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине ввиду больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html

https://ria.ru/20240211/mask-1926748024.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, украина, сша, илон маск, элизабет уоррен, ллойд остин, министерство обороны сша, spacex, красная звезда